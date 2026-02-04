Zagłębie Lubin ogłosiło hitowy transfer. Chorwacki napastnik w Ekstraklasie

Zagłębie Lubin sprowadziło nowego napastnika. Zawodnikiem Miedziowych został Mihael Mlinarić z FK Sarajewo. 25-latek podpisał umowę do końca grudnia 2027 roku z opcją przedłużenia.

PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Mihael Mlinarić oficjalnie w Zagłębiu Lubin

Zagłębie Lubin od dłuższego czasu intensywnie poszukiwało napastnika po odejściu Leonardo Rochy. Portugalczyk po rundzie jesiennej wrócił do Rakowa Częstochowa. Miedziowi byli zainteresowani jego pozostaniem w Lubinie, jednak ostatecznie negocjacje nie przyniosły porozumienia.

Zimą zespół Leszka Ojrzyńskiego został wzmocniony przez Levente Szabo z Eintrachtu Brunszwik oraz Sebastiana Kowalczyka z Houston Dynamo FC. Teraz klub ogłosił kolejne wzmocnienie ofensywy. Do Zagłębia dołączył Mihael Mlinarić, który przez ostatnie półtora roku reprezentował barwy FK Sarajewo.

Chorwacki piłkarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca grudnia 2027 roku. Umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. 25-letni Mlinarić trafia do Lubina z bardzo solidnym dorobkiem strzeleckim. W minionym sezonie został królem strzelców bośniackiej ekstraklasy, zdobywając 19 bramek. Jego skuteczność i regularność sprawiły, że znalazł się na radarach kilku klubów, jednak to Zagłębie wykazało się największą determinacją.

Nowy zawodnik Miedziowych jest graczem uniwersalnym, gdyż może występować zarówno na pozycji środkowego napastnika, jak i ofensywnego pomocnika. Wcześniej zbierał doświadczenie w kilku ligach regionu, reprezentując barwy słoweńskiej Goricy, chorwackiego Slavena Belupo oraz bośniackiego Veleza Mostar. Zagłębie obecnie zajmuje 6. miejsce w tabeli Ekstraklasy i na inaugurację 20. kolejki zmierzy się w Kielcach z Koroną.