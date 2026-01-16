Z Legii Warszawa do GKS-u Katowice?! To mógłby być ciekawy ruch

Rafał Augustyniak mógłby przenieść się z Legii Warszawa do GKS-u Katowice. Rozmowy w tej sprawie były już prowadzone, o czym poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" na kanale "Meczyki.pl".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Augustyniak mógłby zostać nowym piłkarzem GKS-u Katowice

GKS Katowice w tym sezonie radzi dość przeciętnie. Właściwie trzeba powiedzieć, że przez sporą część rundy jesiennej wydawało się, że ekipa Rafała Góraka będzie głównym kandydatem do spadku z PKO Ekstraklasy. Początek kampanii w ich wykonaniu był bowiem bardzo słaby, z czasem udało się jednak poprawić grę oraz wyniki. Dlatego też rok 2025 zakończyli na 16. miejscu z dorobkiem takim samym jak 13. Lechia Gdańsk.

Niemniej pomimo tego, że tabela jest płaska i z pewnością Katowiczanie nie są już w tak słabej formie, to i tak należy powiedzieć wprost, że wiosną czeka ich walka o utrzymanie w lidze. Dlatego też zespół chce się wzmocnić. Według informacji przekazanych przez Pawła Gołaszewskiego z tygodnika „Piłka Nożna” na kanale „Meczyki.pl”, istnieje temat transferu Rafała Augustyniaka do GKS-u Katowice. Pomocnik Legii Warszawa ma ważną umowę przy Łazienkowskiej tylko do końca czerwca, co powoduje, że jest łakomym kąskiem.

Temat ten chyba jednak bardziej możliwy do realizacji byłby latem, gdy Wojskowi zdecydują się nie przedłużać kontraktu 32-latka. Jak zaznaczył dziennikarz, jeszcze kilkanaście dni temu w tej sprawie toczyły się rozmowy. Rafał Augustyniak to bowiem bardzo doświadczony ligowiec. W PKO Ekstraklasie na koncie ma prawie 130 spotkań. Wystąpił także w jednym meczu reprezentacji Polski.

