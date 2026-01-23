AS Roma złożyła ofertę za reprezentanta Belgii. To znane nazwisko

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Yannick Carrasco może przenieść się do Romy

AS Roma pod wodzą Gian Piero Gasperiniego wyrasta na jeden z najmocniejszych zespołów we Włoszech. Ekipa Giallorossich prezentuje stabilną formę i może realnie marzyć o włączeniu się do walki o scudetto. Aby zwiększyć swoje szanse na końcowy sukces, rzymianie pozostają aktywni podczas zimowego okienka transferowego. Do tej pory na Stadio Olimpico trafili już Robinio Vaz oraz Donyell Malen, co pokazuje, że klub z Wiecznego Miasta konsekwentnie wzmacnia ofensywę i głębię składu przed decydującą częścią sezonu.

Niewykluczone, że kolejnym nabytkiem Romy zostanie Yannick Ferreira Carrasco. Jak informuje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, rzymscy włodarze złożyli bowiem pierwszą ofertę za belgijskiego skrzydłowego.

Propozycja zakłada wypożyczenie z opcją wykupu. Teraz wszystko zależy od decyzji Al-Shabab, czyli obecnego pracodawcy doświadczonego piłkarza. Sam zawodnik jest podobno otwarty na powrót do Europy, choć nie chce znacząco obniżać swojego wysokiego wynagrodzenia.

Carrasco występuje w Arabii Saudyjskiej od września 2023 roku, gdy przeniósł się na Bliski Wschód za około 15 milionów euro z Atletico Madryt, gdzie odnosił największe sukcesy. 78-krotny reprezentant Belgii w aktualnej kampanii rozegrał 17 spotkań, zdobył 9 bramek i zanotował 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 6 milionów euro, co czyni go atrakcyjną opcją dla Romy.