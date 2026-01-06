Bayern zarzucił sieć na gwiazdę Bundesligi. Musi sięgnąć głęboko do kieszeni

Bayern Monachium dołączył do wyścigu o zakontraktowanie Yana Diomande. Skrzydłowy Lipska jest w znakomitej formie i będzie kosztował nawet 100 milionów euro - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Yan Diomande celem Bayernu Monachium

Yan Diomande bardzo szybko zaaklimatyzował się w Bundeslidze. Skrzydłowy Lipska w swoim pierwszym sezonie na niemieckich boiskach prezentuje się ze znakomitej strony, imponując skutecznością. Taka postawa nie przechodzi bez echa wśród europejskich gigantów, którzy uważnie obserwują rozwój młodego zawodnika. Niewykluczone, że 19-letni Iworyjczyk zmieni otoczenie już podczas zimowego lub letniego okna transferowego.

Do tej pory Diomande był łączony głównie z Manchesterem United, Liverpoolem, Chelsea, Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do wyścigu o zakontraktowanie mierzącego 180 centymetrów atakującego właśnie dołączył również Bayern Monachium.

Mistrzowie Niemiec bacznie monitorują postępy 19-latka i nie wykluczają podjęcia konkretnych działań. RB Lipsk bardzo wysoko ceni swojego piłkarza, oczekując za niego astronomicznej kwoty 100 milionów euro.

Ośmiokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w barwach zespołu Byków od lipca 2025 roku, gdy trafił na Red Bull Arenę za niespełna 20 milionów euro z CD Leganes. W trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty, będąc jednym z kluczowych zawodników zespołu Die Bullen. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.