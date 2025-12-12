Yamal poprosił o tę decyzję w sprawie transferu. Flick mówi „tak”

10:41, 12. grudnia 2025 12:07, 12. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Lamine Yamal zaapelował o zatrzymanie sprzedaży jednego z piłkarzy Barcelony. Jak przekazał serwis El Nacional, Hansi Flick popiera młodego gwiazdora w tej sprawie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal poprosił o zatrzymanie transferu nowego piłkarza Barcelony

W Barcelonie trwa dyskusja w sprawie przyszłości Roony’ego Bardghjiego. Szwed trafił do klubu jako konkurencja dla Yamala na prawym skrzydle, ale sytuacja nieoczekiwanie się odwróciła. Młody gwiazdor w ostatnich tygodniach zaczął występować w roli ofensywnego pomocnika, a sam sztab szkoleniowy ma być coraz bardziej przekonany do tego pomysłu.

Zmiana jego pozycji sprawia, że drużyna potrzebuje klasycznego skrzydłowego. Właśnie dlatego Bardghji zaczął zyskiwać na znaczeniu. Jego wejście przeciwko Betisowi zrobiło naprawdę dobre wrażenie, co oczywiście nie umknęło uwadze Flicka.

Według El Nacional Yamal poprosił, aby klub nie słuchał zimowych ofert za Szweda. Jeśli sam ma częściej grać w środku pola, to potrzebuje partnera na skrzydle, który naturalnie wypełni tę przestrzeń. Klub uznał jego argumenty za logiczne. Flick również ocenia Bardghjiego pozytywnie i widzi w nim zawodnika, który może odgrywać coraz większą rolę w drugiej części sezonu.

Wszystko wskazuje na to, że Barcelona zatrzyma młodego skrzydłowego. Sprzedaż jest brana pod uwagę tylko w przypadku nieoczekiwanego zwrotu sytuacji.

