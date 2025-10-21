Yamal poprosi o transfer?! Barcelona wytypowała jego następcę

13:19, 21. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Defensa Central

Lamine Yamal może poprosić Barcelonę o odejście. Jak poinformował serwis Defensa Central, klub spodziewa się takiego scenariusza i wytypował sensacyjnego następcę.

Lamine Yamal
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal może odejść. Barcelona szuka następcy

Lamine Yamal momentalnie stał się gwiazdą światowego formatu i regularnie przyciąga uwagę hiszpańskich tabloidów. W mediach pojawia się mnóstwo informacji na temat gwiazdora FC Barcelony. Niektóre z nich zwiastują nadchodzący wielki transfer zawodnika do PSG. Francuski gigant już kiedyś miał nawet złożyć ofertę, co pośrednio potwierdził Joan Laporta.

Według portalu Defensa Central w FC Barcelonie nie mają stuprocentowej pewności co do Yamala. W klubie biorą pod uwagę scenariusz, że skrzydłowy poprosi władze o umożliwienie transferu. Działacze przywołują przykład Neymara, który prowadził podobny styl życia i niespodziewanie zdecydował się na przenosiny do Paryża.

Barcelona nie ma zamiaru bezczynnie czekać i ponoć po cichu poszukuje następcy Yamala. Klub snuje plany na kolejne kilka lat, a więc nie jest to żadna pilna sprawa. Najzwyczajniej w przypadku niespodziewanej sytuacji Duma Katalonii chce mieć przygotowane alternatywy.

Rzekomo jedną z kandydatur jest Rodrygo z Realu Madryt. Brazylijczyk latem był łączony z Barceloną, ale oczywiście jest to bardzo trudny ruch do spełnienia ze względu na wieloletnią rywalizację obu klubów. To prawdopodobnie byłoby możliwe tylko po wygaśnięciu kontraktu skrzydłowego.

