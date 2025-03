Xavi Simons na celowniku angielskiego giganta. Problemem kwota

Xavi Simons w lecie może opuścić RB Lipsk i przenieść się do Anglii. Transfer Holendra rozważa Manchester United, informuje Florian Plettenberg.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Simons może zmienić klubowe barwy

Gdzie w kolejnym sezonie zagra Xavi Simons? Reprezentant Holandii jest gotowy na kolejny krok w swojej karierze i zmianę otoczenia. Do tej pory 21-latek występował w trzech ligach, Ligue 1, Eredivisie i Bundeslidze, i w trzech klubach – Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven i RB Lipsk. W następnym okienku wychowanek Barcelony może przenieść się do Premier League.

Florian Plettenberg przekonuje, że Simons ciągle jest obserwowany przez Manchester United. Czerwone Diabły chcą sprowadzić wszechstronnego ofensywnego pomocnika i Holender wydaje się idealnym kandydatem. Jednak w jego przypadku problemem pozostaje kwota odstępnego. Lipsk nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdki za mniej niż 80 milionów euro.

Zobacz WIDEO: Manchester United – sezon 2024/25

United planuje aktywne lato, ale to, ile zawodników trafi na Old Trafford w dużej mierze zależy od liczby piłkarzy, którzy odejdą z klubu. W tej chwili Manchesteru nie stać na transfer Simonsa, jednak to nie oznacza, że taki ruch jest absolutnie wykluczony.