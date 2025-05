Xavi Simons opcją awaryjną giganta. To byłby hit transferowy

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Bayern Monachium zainteresowany Xavim Simonsem

Bayern Monachium podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje sprowadzić nowego ofensywnego pomocnika. Celem numer jeden bawarskiego giganta pozostaje Florian Wirtz, aczkolwiek wyścig o zakontraktowanie gwiazdora Bayeru Leverkusen jest zacięty i będzie trzeba pokonać w nim między innymi Manchester City czy Liverpool. Włodarze z Allianz Areny chcą być przygotowani na ewentualne niepowodzenie, dlatego opracowali już bardzo ciekawą opcję awaryjną.

Taką miałby być Xavi Simons, który zapowiedział odejście z Lipska – poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Drużyna Byków nie awansowała do europejskich pucharów, a holenderski playmaker ma ambicje, by grać w Lidze Mistrzów. Występy w najważniejszych rozgrywkach mógłby zapewnić mu właśnie Bayern Monachium. Wartość rynkowa wychowanka Barcelony jest szacowana na około 70 milionów euro, więc byłby on tańszy od Floriana Wirtza.

Xavi Simons z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Die Bullen od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Red Bull Arenę z Paris Saint-Germain. Na początku 22-latek przywdziewał koszulkę zespołu Byków na podstawie wypożyczenia, a w styczniu 2025 roku został wykupiony przez RB Lipsk za 50 milionów euro, W aktualnej kampanii ofensywny pomocnik rozegrał 33 spotkania, zdobył 11 bramek oraz zaliczył 8 asyst. Urodzonemu w Amsterdamie piłkarzowi przyglądają się również potentaci z angielskiej Premier League.