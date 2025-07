Gwiazdor liczy na powrót do Barcelony. Ruszyły rozmowy

Xavi Simons chciałby wrócić do Barcelony, a jego agent odbył spotkanie z dyrektorem sportowym hiszpańskiego klubu, Deco - podaje Carlos Monfort z dziennika SPORT.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Xavi Simons chciałby wrócić do stolicy Katalonii

Xavi Simons planuje odejść z Lipska podczas trwającego letniego okienka transferowego. Choć 22-letni pomocnik jest łączony z najlepszymi klubami świata, to wciąż nie osiągnął porozumienia z żadnym z nich. Priorytetem 28-krotnego reprezentanta Holandii jest podobno powrót do Barcelony, w której akademii stawiał on swoje pierwsze piłkarskie kroki. Jak poinformował Carlos Monfort z hiszpańskiego dziennika „SPORT”, Xavi Simons chciałby ponownie założyć koszulkę ekipy Dumy Katalonii.

Agenci zawodnika rzekomo odbyli już pierwsze spotkanie z dyrektorem sportowym Barcelony – Deco. Jednak ciężko powiedzieć, czy taki transfer ostatecznie dojdzie do skutku. Mistrzowie La Ligi musieliby wyłożyć na stół około 80 milionów euro, co byłoby dla nich ogromnym wysiłkiem finansowym. Hansi Flick liczy na wzmocnienie linii ataku, a holenderski gwiazdor jest bardzo ciekawą opcją, ponieważ może zagrać na kilku pozycjach – jako ofensywny pomocnik oraz lewy i prawy skrzydłowy.

Xavi Simons z powodzeniem występuje w barwach Lipska od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Red Bull Arenę z Paris Saint-Germain. Mierzący 179 centymetrów piłkarz na początku przywdziewał koszulkę drużyny Byków na podstawie wypożyczenia, a ostatniej zimy został wykupiony za 50 milionów euro. Wszechstronny zawodnik w barwach zespołu Die Bullen rozegrał łącznie 76 meczów, zdobył 21 bramek i zaliczył 23 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową utalentowanego pomocnika na 70 milionów euro.