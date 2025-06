Gonzalo Garcia to objawienie Realu Madryt podczas Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Jego występy przykuły uwagę innych klubów. Hiszpan trafił pod lupę m.in. Romy i Leeds United - podaje Ekrem Konur.

Roma, Leeds, Sunderland i Oviedo zainteresowani transferem Gonzalo Garcii

Real Madryt bez problemów uzyskał awans do fazy pucharowej Klubowych Mistrzostw Świata 2025. W 1/8 finału ich rywalem w walce o ćwierćfinał będzie Juventus. Ze względu na kontuzję Kyliana Mbappe, którą odniósł przed startem turnieju, w fazie grupowej Xabi Alonso musiał dokonać zmian w wyjściowej jedenastce. Hiszpański taktyk w miejsce gwiazdy postawił na utalentowanego Gonzalo Garcię.

21-latek okazał się objawieniem nie tylko Realu Madryt, ale również całych rozgrywek. W trzech meczach zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Jego występy docenił Xabi Alonso, porównując go do legendarnego Raula Gonzaleza.

Pod wrażeniem Gonzalo jest nie tylko szkoleniowiec Los Blancos, ale również inne europejskie kluby. Ciekawymi informacjami na temat napastnika podzielił się Ekrem Konur. Dziennikarz zdradził, że piłkarz znalazł się w kręgu zainteresowań kilku znanych drużyn.

Aktualnie w grze o pozyskanie zawodnika wymienia się cztery kluby. Gonzalo Garcia może niebawem dołączyć do AS Romy, Sunderlandu, Leeds United bądź Realu Oviedo. Oczywiście wspomniane drużyny nie złożyły jeszcze oficjalnej oferty. Na razie przyglądają się sytuacji młodego snajpera. Ponadto nie wiadomo jaki plan na przyszłość byłego reprezentanta Hiszpanii do lat 19 ma Real Madryt.

Gonzalo debiutował w koszulce Królewskich za kadencji Carlo Ancelottiego w listopadzie 2023 roku podczas meczu z Cadiz. Łącznie w seniorskim zespole rozegrał 9 spotkań, w których zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty.