Xabi Alonso wskazał cel transferowy. Real może pozyskać pomocnika

Na celowniku Realu Madryt znalazł się pomocnik. Jak donosi Defensa Central, Xabi Alonso wskazał go jako jeden z głównych celów transferowych na przyszły rok.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real może pozyskać pomocnika za 20 mln euro

Real Madryt przygotowuje się do przyszłorocznego okienka transferowego i już teraz planuje wzmocnienia. Jednym z nazwisk, które pojawiło się na liście życzeń, jest Rodrigo Mendoza. Pomocnik Elche uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w Hiszpanii. Obecnie wyróżnia się na Mistrzostwach Świata U20 i jego notowania rosną wraz z każdym meczem.

Kontrakt 20-latka z klubem obowiązuje do 2028 roku, a klauzula wykupu wynosi zaledwie 20 milionów euro. To kwota, która nie stanowi problemu dla Królewskich. Według „Defensa Central” Xabi Alonso chce sprowadzić zawodnika już latem 2026 roku.

Władze Los Blancos konsekwentnie inwestują w młodych piłkarzy. Tak było w przypadku Ardy Gulera czy Eduardo Camavingi. W ten sam sposób Real mógłby postąpić z Mendozą. W przyszłości Hiszpan mógłby stworzyć z Turkiem duet w środku pola.

Królewscy rozglądają się także za innymi opcjami. W kręgu zainteresowań znajdują się Adam Wharton z Crystal Palace oraz Kees Smit z AZ Alkmaar. Real zamierza przeanalizować wszystkie możliwości i po zakończeniu sezonu zdecyduje, który z młodych pomocników najlepiej będzie pasować do zespołu Xabiego Alonso.

