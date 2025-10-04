Real Madryt szykuje głośny transfer z Premier League. Kosmiczna kwota w grze

Real Madryt poważnie myśli o sprowadzeniu defensywnego pomocnika. Jak podaje Fichajes.net, na liście życzeń Xabiego Alonso znajduje się Adam Wharton z Crystal Palace.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Adam Wharton na radarze Realu Madryt

Real Madryt świetnie radzi sobie w tym sezonie zarówno w La Liga, jak i w Lidze Mistrzów. Jedyną zadrą pozostaje bolesna porażka w derbach Madrytu z Atletico (2:5). Xabi Alonso znakomicie rozpoczął swoją pracę na ławce trenerskiej Królewskich, a klub już planuje kolejne ruchy transferowe.

Według Fichajes.net, hiszpański gigant rozważa sprowadzenie Adama Whartona z Crystal Palace. Do tej pory spekulowano, że angielski klub nie zgodzi się na sprzedaż 21-letniego pomocnika za mniej niż 100 milionów euro. Nowe informacje wskazują jednak na zmianę strategii londyńczyków. Obniżyli swoje oczekiwania do około 80 milionów euro, co stwarza Realowi możliwość opcji do negocjacji.

Dla Los Blancos pozyskanie Whartona mogłoby rozwiązać problem w środku pola. Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni i Fede Valverde potrzebują wsparcia w postaci młodego, dynamicznego zawodnika, który wniesie nową jakość do zespołu.

Wharton zadebiutował w seniorskiej piłce w barwach Blackburn Rovers, zanim w 2024 roku przeniósł się na Selhurst Park, gdzie stał się kluczowym graczem Crystal Palace. Pomocnik ma także za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Anglii. Łącznie Wharton na poziomie Premier League uzbierał już 41 meczów, a teraz także rywalizuje z londyńskim klubem w Lidze Konferencji.