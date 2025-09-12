Wybrali idealnego następcę Lewandowskiego. Barcelona rusza po wielki transfer

FC Barcelona ruszy po wielki transfer. Celem następca Lewandowskiego
Sprowadzenie następcy Roberta Lewandowskiego to główny cel transferowy FC Barcelony. Duma Katalonii musi być gotowa na odejście Polaka, ponieważ jego kontrakt kończy się 30 czerwca 2026 roku. Oczywiście przedłużenie umowy wciąż pozostaje realnym scenariuszem, ale wiek napastnika i tak zmusza klub do znalezienia alternatywy w ataku. To oznacza, że przy okazji nadchodzących okienek można się spodziewać hitowego ruchu Blaugrany.
Robert Lewandowski ma już 37 lat i pomimo ogromnego profesjonalizmu powoli zbliża się do zakończenia kariery. Polak pozostaje w gronie najlepszych napastników świata, ale z każdym miesiącem może być mu trudniej o rywalizację na najwyższym poziomie.
FC Barcelona zapewne już rozpoczęła poszukiwania odpowiedniego następcy. Medialne doniesienia sugerują, że będzie to ktoś z trójki: Erling Haaland, Harry Kane i Julian Alvarez. To wymarzeni kandydaci zarządu, który liczy na sprowadzenie naprawdę głośnego nazwiska.
Zdaniem czytelników Goal.pl najlepszym wyborem byłby Erling Haaland. W sondzie, w której zagłosowało ponad 1000 osób, norweski napastnik uzyskał 55% głosów. Na drugim miejscu uplasował się Julian Alvarez (38%), a na trzecim Harry Kane (7%).
Który napastnik byłby najlepszym wyborem dla Barcelony? Wyniki sondy
- Erling Haaland – 624 głosy
- Julian Alvarez – 431 głosów
- Harry Kane – 79 głosów
Stan na 12.09.2025, 9:20. Łączna liczba głosów: 1134.