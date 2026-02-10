Wisła Płock tej zimy może wzmocnić defensywę. Nafciarze mają na oku zawodnika z Bośni i Hercegowiny. A jest nim Mihael Kupresak z FK Sarajevo - donosi faktor.ba.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Mihael Kupresak łączony z Wisłą Płock

Wisła Płock poniedziałkową wpadką spadła z fotelu lidera PKO Ekstraklasy. Nafciarze okazali się gorsi od Piasta Gliwice (0:1) i tym samym ustąpili miejsca Jagiellonii Białystok. Beniaminek jest jednak prawdziwą rewelacją trwającego sezonu. Nikt przed startem kampanii nie spodziewał się, że podopieczni Mariusza Misiury będą walczyli o mistrzostwo Polski.

Zimowe okienko transferowe jeszcze trwa w naszym kraju, a Wisła Płock rozmyśla nad wzmocnieniami. Jak się okazuje, do drużyny Mariusza Misiury może zawitać nowy lewy obrońca. Z informacji przekazanych przez portal faktor.ba dowiadujemy się, że może być to ruch z Bośni i Hercegowiny. Na celowniku Nafciarzy znalazł się bowiem Mihael Kupresak z FK Sarajevo.

Były młodzieżowy reprezentant Chorwacji jest zobowiązany z obecnym pracodawcą kontraktem, który obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wisła Płock zatem musi sięgnąć do portfela, aby pozyskać defensora. Jeśli dojdzie do przeprowadzki wychowanka NK Osijek, to ten transfer zapowiada się bardzo interesująco.

Mihael Kupresak w trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania w koszulce FK Sarajevo. Chorwacki obrońca zdołał zgromadzić na swoim koncie trzy trafienia, a także tyle samo asyst.