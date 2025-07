PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Giannis Niarchos zostanie zawodnikiem Wisły Płock

Wisła Płock zdołała awansować do rozgrywek PKO Ekstraklasy. Beniaminek rozpoczął już budowę składu na nadchodzący sezon. Dotychczas Nafciarze zdołali dopiąć trzy wzmocnienia. Do zespołu trafił m.in. Marcin Kamiński z Schalke Gelsenkirchen. Możemy być pewni, że to nie koniec ich wzmocnień, ponieważ władze klubu rozglądają się za kolejnymi transferami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Wisły Płock przekazuje serwis nafciarski.pl. Otóż wkrótce do zespołu beniaminka PKO Ekstraklasy może trafić nowy napastnik. W kręgu zainteresowań Nafciarzy znalazł się bowiem Giannis Niarchos. Grek w minionym sezonie występował w FC Kosice, do którego był wypożyczony z Dunajskiej Stredy.

Do finalizacji transferu Giannisa Niarchosa do Wisły Płock ma dojść w najbliższych dniach. W swoich szeregach Nafciarze zatem będą mieli zawodnika z przeszłością młodzieżowej reprezentacji Grecji. Napastnik rozegrał bowiem w niej 10 meczów, strzelając jednego gola.

Giannis Niarchos w minionej kampanii rozegrał natomiast 33 spotkania w koszulce zespołu z Koszyc. W tym czasie grecki snajper zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 23-latek może również pochwalić się pięcioma asystami.