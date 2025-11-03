Wisła Płock ogłosiła nowy kontrakt. Lider drużyny zostaje do 2027 roku

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Łukasz Sekulski z nową umową w Wiśle Płock

Wisła Płock to na dzisiaj najmocniejszy z beniaminków, który stara się deptać po piętach Górnikowi Zabrze. Tymczasem władze klubu podjęły decyzję o przedłużeniu kontraktu z jednym z najważniejszych zawodników w drużynie.

„Wisła Płock S.A. przedłużyła kontrakt z Łukaszem Sekulskim. Od teraz nowa umowa kapitana z klubem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2027 roku!” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej klubu z Płocka.

34-letni zawodnik trafił do Wisły w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej reprezentował barwy między innymi takich ekip jak: ŁKS, SKA-Chabarowsk, Jagiellonia Białystok czy Piast Gliwice.

Sekulski jak dotąd wystąpił w ponad 220 meczach w barwach płockiej drużyny. Zdobył w nich 69 bramek, notując także 17 asyst. Tylko w tym sezonie piłkarz może pochwalić się bilansem sześciu goli i jednej asysty.

Tymczasem jeszcze przed przerwą reprezentacyjną Wisła ma do rozegrania jedno spotkanie – na wyjeździe z Motorem Lublin. Z kolei po przerwie na mecze kadry Nafciarze ponownie zagrają w roli gościa, mierząc się z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się 21 listopada o godzinie 20:30. Ogólnie do końca pierwszej części rozgrywek płocczanie mają do rozegrania już tylko cztery spotkania, z czego tylko jedno u siebie. Mecz z Lechem Poznań odbędzie się na Orlen Stadionie.

