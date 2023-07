Według informacji przekazanych przez portal "Nafciarski.pl" Steve Kapuadi opuści Wisłę Płock i przeniesie się do Standardu Liege.

IMAGO / Krzysztof Porebski / PressFocus /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Steve Kapuadi, Wisła Płock

Steve Kapuadi może opuścić Wisłę Płock na rzecz Standardu Liege

Oferta z Belgii ma być konkretna i przekonywująca

Obrońcą interesuje się również Legia Warszawa

Duże osłabienie Wisły Płock

Wisła Płock jest na ostatnim etapie przygotowań do pierwszego meczu w Fortuna 1. lidze. W niedzielę o godzinie 12:40 spadkowicz z Ekstraklasy zmierzy się na stadionie w Bielsku-Białej z miejscowym Podbeskidziem. Przed sezonem doszło do licznych roszad w zespole z Płocka. Z klubu odeszło wielu zawodników, na czele m.in. z Dominikiem Furmanem. Teraz do tego grona może dołączyć nowy stoper.

Według informacji przekazanych przez portal “Nafciarski.pl” Steve Kapuadi opuści Wisłę i przeniesie się do Standardu Liege. Oferta zespołu z Belgii ma być bardzo konkretna, co skłoniło klub do podjęcia takiej decyzji. Wcześniej mówiło się także o zainteresowaniu piłkarzem ze strony Legii Warszawa. W barwach Wisły Płock piłkarz rozegrał 28 spotkań oraz zdobył jedną bramkę.

