Wisła Płock wyprzedziła rywali. Nowe wzmocnienie coraz bliżej

Wisła Płock po pierwszej części sezonu w PKO BP Ekstraklasie rywalizuje o najwyższe cele. Tymczasem Kamil Bętkowski z Meczyków przekazał informacje dotyczące kolejnego transferu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Nahuel Leiva ma zasilić Wisłę Płock

Wisła Płock jest aktualnie liderem PKO BP Ekstraklasy, mogąc pochwalić się dorobkiem 30 punktów. Dokładnie takim samym bilansem legitymuje się Górnik Zabrze. Jednocześnie władze klubu z Płocka intensywnie pracują nad pozyskaniem nowego zawodnika. Konkretne informacje w tej sprawie ujawnił Kamil Bętkowski z portalu Meczyki.pl.

Źródło podaje, że nowym piłkarzem zespołu z Płocka ma zostać Nahuel Leiva, który trafi do klubu na zasadzie wypożyczenia. Wszystko wskazuje na to, że Wisła wygrała wyścig o zawodnika z Jagiellonią Białystok oraz Śląskiem Wrocław, które również wykazywały zainteresowanie Hiszpanem.

Bętkowski informuje, że klub z Płocka jest obecnie na etapie dopinania ostatnich szczegółów transakcji. Jeśli transfer z udziałem Nahuela Leivy dojdzie do skutku, będzie to drugie wzmocnienie Nafciarzy w trakcie zimowego okna transferowego. Wcześniej szeregi zespołu zasilił Matwiej Bochno.

29-letni piłkarz jest byłym młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii. Nahuel Leiva występował już wcześniej w Polsce, broniąc barw Śląska Wrocław. W swoim piłkarskim CV ma także takie kluby jak CD Tenerife, Real Oviedo czy Olympiakos.

W trwającym sezonie Hiszpan w barwach Maccabi Hajfa wystąpił w 11 spotkaniach, zdobywając w nich dwie bramki. Do zespołu z Izraela dołączył we wrześniu 2024 roku za kwotę 2,5 miliona euro. Jak dotąd największym sukcesem w jego karierze pozostaje triumf na mistrzostwach Europy do lat 19 z reprezentacją Hiszpanii.