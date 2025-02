Wisła Płock oficjalnie ogłosiła piąty transfer

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Armin Al-Hamawi został nowym napastnikiem Wisły Płock

Wisła Płock celuje w drugiej części sezonu w Betclic 1. Lidze w miejsca premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie ekipa Mariusza Misiury wciąż marzy o powrocie do elity. Tymczasem klub z Płock w środę 19 lutego 2025 roku ogłosił pozyskanie nowego gracza.

“Posiadający szwedzki paszport reprezentant Iraku Amin Al-Hamawi został nowym piłkarzem Wisły Płock. 21-letni napastnik trafił do nas na zasadzie transferu definitywnego z Sandvikens IF i podpisał 2,5-roczny kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2027” – przekazano w komunikacie biura prasowego Wisły opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Nowy nabytek Nafciarzy w tym sezonie rozegrał tylko jeden mecz w Svenska Cupen, spędzając na boisku 62 minuty. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma ogólnie takie kluby jak: Helsinborgs czy Torns. Trzykrotny reprezentant Iraku ma na swoim koncie dziewięć występów w lidze szwedzkiej, w których zdobył dwie bramki. Zaliczył w nich też jedną asystę.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Wisła rozegra kolejne spotkanie ligowe, mierząc się w roli gospodarza z Odrą Opole. Ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po remisie z Chrobrym Głogów (0:0). Mecz odbędzie się o godzinie 17:00. Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu drużyn zakończyła się zwycięstwem Nafciarzy (2:1).