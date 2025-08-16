Wieczysta nie poluje na cel Wisły. Królewski: mamy świetne relacje

Wisła Kraków dopina trzy ciekawe transfery. Na ostatniej prostej pojawiły się informacje, że o Marko Bozicia ma walczyć też Wieczysta Kraków. Jarosław Królewski to zdementował i zaznaczył, że relacje między klubami są bardzo dobre.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Transfer Wisły nie jest zagrożony. Królewski mówi o relacjach z Wieczystą

Wisła Kraków ma komplet punktów po czterech meczach i lada moment poważnie się wzmocni. Po weekendzie ma do niej trafić jeszcze trzech nowych zawodników. W temacie Marko Bozicia pojawiły się w sobotę informacje, że zabiega o niego również Wieczysta Kraków, która może złożyć lepszą finansowo ofertę. Wpis autora tekstu został jednak szybko skasowany, a do sprawy odniósł się Jarosław Królewski, który stanowczo te wieści zdementował.

Prezes Wisły zapewnia, że relacje między klubami są bardzo dobrze, natomiast w środowisku nie brakuje osób, które chcą skłócić obie strony. W ostatnim czasie Wieczysta była łączona z kilkoma zawodnikami, których na swoich radarach miała także Biała Gwiazda. W sprawie Bozicia Królewski skontaktował się z Wojciechem Kwietniem, który zaprzeczył, jakoby Wieczysta miała zamiar go przejąć.

„Rozmawiałem z Wojtkiem w tej sprawie minutę temu. Wieczysta nikogo nam nie „podkupuje” i nie będzie. Mamy ostanio świetne relacje między klubami i personalne również. Nasze zespoły też współpracują choćby w sprawie meczu przy R22. Ewidentnie ktoś chce popsuć relacje moje z WK i non stop mało-ciekawe teorie się tworzą – podobnie było w sprawie stadionu, teraz jesteśmy mądrzejsi jak tym zarządzać.„

„Nie podoba mi się również próba robienia ze środowska Wieczystej wrogów klubu Wisła Kraków. Nic takiego nie ma miejsca, nie miało i nie będzie miało. W lidze sportowo rywalizujemy, ale poza boisku mamy przyjacielskie relacje i nikt z nas nie wie co przyniesie przyszłość. Szanujmy siebie nawzajem. PS. Nie złoszę się na ten tekst, liczba podszeptujących, którym ewidentnie zależy na złych stosunkach WK z JK jest zatrważająca więc twórców róznych teorii jest mnóstwo. Można sie pogubić.” – napisał prezes Wisły Kraków na portalu X.