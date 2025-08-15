Wisła Kraków poważnie się wzmacnia. Nowi piłkarze w drodze na testy!

Wisła Kraków dopina trzy mocne transfery. W tym temacie nie powinno się już nic wysypać. W poniedziałek nowi piłkarze mają stawić się na testach medycznych - informuje "Gazeta Krakowska".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Bozić, Omić i Zimmermann przejdą testy medyczne w Wiśle

Wisła Kraków po czterech kolejkach jest liderem pierwszej ligi i ma w dorobku komplet punktów. Wydaje się, że w tym sezonie jest wyraźnym faworytem do awansu do Ekstraklasy. Biała Gwiazda osiąga świetne wyniki, a jej gra może imponować. Mariusz Jop w ostatnich tygodniach sugerował jednak, że kadra nie jest wystarczająco mocna, z czym zgadzali się również kibice. Władze klubu konsekwentnie pracowały więc nad wzmocnieniami. Lada moment do drużyny dołączy aż trzech nowych zawodników!

Wygląda na to, że po tych transferach kadra Wisły będzie skompletowana. „Gazeta Krakowska” potwierdza wcześniejsze informacje o porozumieniu z trzema piłkarzami. Do Wisły Kraków mają dołączyć Marko Bozić, Ervin Omić oraz Joshua Zimmermann. Te tematy zdają się być już przesądzone, gdyż w poniedziałek prawdopodobne nabytki Białej Gwiazdy mają wylądować w Krakowie, gdzie przejdą testy medyczne i podpiszą kontrakty.

Nad transferem Omicia Wisła pracowała od dawna. To zawodnik, który od ponad miesiąca ma kartę w ręku. Bozić kilka tygodni temu przeniósł się do Turcji, ale nie będzie kontynuował tam kariery. Rozwiąże umowę i dołączy do lidera pierwszej ligi. Zimmermann z kolei zasili Wisłę w ramach transferu definitywnego z holenderskiego drugoligowca.

Omić i Bozić mają podpisać roczne kontrakty z przedłużeniem, natomiast Zimmermann otrzyma dwuletnią umowę. Te ruchy potwierdzają, że Wisła nie zamierza pozostawiać niczego przypadkowi i tym razem faktycznie pragnie awansować do Ekstraklasy.