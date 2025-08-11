Wisła Kraków odrzuciła sporą ofertę za perełkę!

Jarosław Królewski poinformował, że Wisła Kraków odrzuciła oferty za Kacpra Dudę od GKS-u Katowice. "Oferty były dla nas spore, nawet równe kilku miesięcznym budżetom" - powiedział na kanale "Meczyki.pl"

Jarosław Królewski
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła nie chce sprzedawać Kacpra Dudy

Wisła Kraków bardzo dobrze weszła w nowy sezon Betclic 1. ligi. Właściwie można powiedzieć, że Biała Gwiazda jest w wyśmienitej formie pod każdym względem. Choć zdarzają się pojedyncze błędy, to całościowo wygląda na to, że kadra jest idealnie przygotowana do walki o powrót do PKO Ekstraklasy.

Wiadomo jednak, że w klubie będą jeszcze transfery. Jeden z nich jest bardzo blisko finalizacji, a chodzi o prawego obrońcę. Kolejne być może w najbliższym czasie również się pojawią. Wiadomo jednak, że nie będzie odejścia jednego z najważniejszych graczy zespołu, a więc Kacpra Dudy. Jarosław Królewski w rozmowie na kanale „Meczyki.pl” poinformował bowiem, że Wisła Kraków odrzuciła jakiś czas temu ofertę GKS Katowice, o czym się mówiło nieoficjalnie.

Tak, odrzuciliśmy korzystną ofertę GKS Katowice, co jasno pokazuje, że Kacper zostaje. Oferty były dla nas spore, nawet równe kilku miesięcznym budżetom, więc to wyzwanie zarządcze, ale Kacper jest dla nas bardzo ważny. Mieliśmy świetną rozmowę z nim i jego menadżerami, wszyscy są zdeterminowani, żeby ciężko pracować nad jego rozwojem w Wiśle – powiedział Jarosław Królewski w „Programie Piłkarskim” na kanale „Meczyki.pl”.

