Wisła Kraków nie pozyska Daniego Ramireza. Wybrał inny klub

Wisła Kraków miała być zainteresowana sprowadzeniem Daniego Ramireza. Jednak Hiszpan nie dołączy do Białej Gwiazdy. Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty zdradził nowy klub pomocnika.

Artur Kraszewski/ PressFocus Na zdjęciu: ŁKS Łódź - Lech Poznań

Wisła musi obejść się smakiem, Ramirez nie trafi do Krakowa

Wisła Kraków nie zakończyła poszukiwania wzmocnień kadry na sezon 2024/25. W ostatnim czasie Biała Gwiazda sprowadziła Tomasa Kissa i Rubena Duarte. Podpisano także nowy kontrakt z Angelem Rodado, co można uznać za największy sukces tego okienka transferowego. Jednak to zapewne nie koniec ruchów w szatni na Reymonta.

Jednym z piłkarzy, których łączono z Wisłą, był Dani Ramirez. Pomocnik po sezonie rozstał się z ŁKS-em, który nie utrzymał się w PKO BP Ekstraklasie. Hiszpan liczył na oferty z krajowej elity, jednak takich brakowało. Pod swoimi skrzydłami widział go Kazimierz Moskal, który miał już okazję współpracować z 32-latkiem.

Jak poinformował Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty, Dani Ramirez wybrał już nowy klub. I nie będzie to ani Wisła, ani żadna z ekip z naszego kraju. Były zawodnik Lecha Poznań przenosi się do Turcji i zagra na drugim poziomie. Wychowanek Real Madryt trafi do zespołu Manisa FK. Spotka tam m.in. Kwasiego Okyere Wriedta, który w 98 meczach w rezerwach Bayernu Monachium strzelił aż 71 goli.

