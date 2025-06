Pomocnik opuścił Wisłę Kraków. Transfer definitywny

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marko Poletanović

Poletanović też odchodzi. Problemy kadrowe Wisły

Wisła Kraków spędzi na zapleczu Ekstraklasy czwarty, kolejny sezon. W poniedziałek drużyna rozpoczęła przygotowania do nadchodzącej kampanii, choć w kadrze jest jeszcze wiele znaków zapytania. Do tej pory Biała Gwiazda głównie informowała o odejściach – w tym między innymi Angela Baena, Jamesa Igbekeme, Patryka Gogóła czy Jesusa Alfaro. W dalszym ciągu niewyjaśniona pozostaje przyszłość Angela Rodado, który generuje wielkie zainteresowanie, a Wisła próbuje zatrzymać go u siebie. Do zespołu dołączył Julius Erlthaler z GKS-u Tychy oraz Wiktor Staszak, którego transfer sfinalizowano i ogłoszono już zimą.

W piątek pojawił się komunikat o kolejnym pożegnaniu. Wisłę Kraków opuszcza Marko Poletanović, który w ramach transferu definitywnego przenosi się do FK Vojvodiny. Co ciekawe, to klub, z którego zimą trafił do Białej Gwiazdy. Tym razem powędrował w drugą stronę, po skorzystaniu z otrzymanej oferty.

Doświadczony Serb kończy tym samym swoją drugą przygodę z krakowskim klubem. Po raz pierwszy występował tam w sezonie 2021/2022, kiedy Wisła spadła do pierwszej ligi. Teraz wrócił, aby pomóc w awansie do Ekstraklasy, ale nie udało się tego zrealizować. Wiosną wystąpił w dziesięciu ligowych meczach, czterokrotnie asystując.