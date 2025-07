Wisła Kraków potwierdza! Napastnik uda się na testy medyczne

Wisła Kraków potwierdziła informacje o nadchodzącym rozstaniu z Łukaszem Zwolińskim. Napastnik uda się na testy medyczne przed transferem do Turcji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado i Łukasz Zwoliński

Zwoliński odchodzi z Wisły. Klub potwierdza

Wisła Kraków rozpoczęła ligowy sezon w świetnym stylu. Na inaugurację ograła na wyjeździe Stal Mielec aż 4-0. Zabłysnął duet napastników, który trzy razy trafił do siatki – dwa gole zdobył Angel Rodado, a jednego Łukasz Zwoliński. Wydawało się, że ich współpraca w tym sezonie będzie kluczowa dla losów awansu Białej Gwiazdy do Ekstraklasy, natomiast klub ma zupełnie inny plan. Zwoliński nie będzie kontynuował kariery w Krakowie, gdyż przenosi się do Turcji.

Tamtejsze media w nocy ujawniały, że temat faktycznie istnieje, a później przyjrzał mu się również Piotr Koźmiński. Wisła Kraków potwierdziła, że Zwoliński lada moment zostanie wytransferowany do nowego zespołu. Jeszcze dzisiaj ma przejść testy medyczne, a jeśli je zaliczy, podpisze kontrakt z Sakaryasporem, czyli tureckim drugoligowcem.

Wisła dogadała się już z Sakaryasporem w kwestii warunków definitywnego transferu. Krakowianie na tym zarobią, ponieważ Zwoliński ma ważną umowę do 2026 roku.

‼️ Łukasz Zwoliński w dniu dzisiejszym uda się na testy medyczne do klubu Sakaryaspor A.Ş. z Turcji. Po ich pozytywnym przejściu planowane jest podpisanie kontraktu z nowym zespołem. Wisła Kraków, zawodnik oraz przedstawiciele Sakaryaspor osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie… — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 23, 2025

Zwoliński trafił do Wisły Kraków z Rakowa Częstochowa latem 2024 roku. Na poziomie pierwszej ligi był to więc hitowy transfer. W sezonie 2024/2025 regularnie występował w pierwszym składzie, a mimo to pozostawał w cieniu Rodado. W sumie uzbierał dla Białej Gwiazdy 12 bramek oraz 5 asyst w 42 występach.