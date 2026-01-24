Wisła Kraków dostała ofertę za Rodado! Decyzja zapadła

11:38, 24. stycznia 2026
Sebastian Janus
Wisła Kraków tej zimy otrzymała kolejną ofertę za Angela Rodado. W klubie nie ma tematu sprzedaży gwiazdora, więc została ona odrzucona - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Angel Rodado
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado zostaje w Wiśle. Kolejna oferta odrzucona

Angel Rodado rozgrywa swój czwarty sezon w barwach Wisły Kraków. Od lat udowadnia, że zdecydowanie przewyższa poziom pierwszej ligi, notując tam znakomite statystyki. Ze świetnej strony pokazywał się też w rozgrywkach Pucharu Polski czy eliminacjach do europejskich pucharów, strzelając gole znanym markom. Nie dziwi więc, że regularnie po Hiszpana zgłaszają się kluby, które chcą go wyciągnąć z zaplecza Ekstraklasy.

Kilka miesięcy temu wydawało się, że Wisła faktycznie straci Rodado. Po przegranych barażach z Miedzią Legnica jego przyszłość pozostawała niepewna, a i on sam intensywnie myślał na temat kolejnych kroków. Ostatecznie Biała Gwiazda znów zdołała go zatrzymać – napastnik podpisał nowy kontrakt, ważny do 2030 roku. Jego głównym celem jest awans z Wisłą do Ekstraklasy.

Tej zimy pojawiła się natomiast kolejna okazja do przeprowadzki. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl ujawnił, że ofertę za gwiazdora złożyło argentyńskie Tallares de Cordoba. Wisła Kraków odrzuciła możliwość zarobku w postaci 1,3 mln euro.

Sprzedaż Rodado nie wchodzi w grę. Argentyński klub już wcześniej się nim interesował, jednak w Krakowie zamierzają za wszelką cenę zatrzymać swojego najlepszego piłkarza. Tej zimy Wisła odrzuciła też wielką ofertę za Kacpra Dudę. To potwierdza, że nadrzędnym celem jest powrót do elity.