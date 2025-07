Wisła Kraków wzmocni ofensywę. Piłkarz w drodze na badania

Wisła Kraków w najbliższych dniach dopnie kolejny transfer. Do zespołu dołączy Adrit Nikaj, który we wtorek podpisze umowę - informuje "Gazeta Krakowska".

Wisła dopina transfer. Lada moment podpisanie umowy

Wisła Kraków kontynuuje budowę kadry na sezon 2025/2026. Do tej pory potwierdzono trzy transfery. Zespół wzmocnili Julius Ertlthaler, Julian Lelieveld oraz Darijo Grujcic. Oczywiście są jeszcze spore braki, w szczególności w ofensywie oraz środku pola. Po przegranych barażach z Miedzią Legnica z Białą Gwiazdą pożegnali się chociażby Angel Baena, James Igbekeme czy Marko Poletanović. Nie udało się jeszcze zastąpić tych, którzy przenieśli się do innych drużyn.

W ciągu najbliższych dni Wisła powinna ogłosić następny transfer przychodzący. Potwierdzają się tym samym medialne doniesienia o zainteresowaniu Adritem Nikajem. „Gazeta Krakowska” informuje, że jeszcze w poniedziałek wyląduje on w Krakowie, a następnie przejdzie testy medyczne, po których złoży podpis pod kontraktem. Wówczas dołączy do pozostałych zawodników, którzy przygotowują się do startu ligowych rozgrywek.

Nikaj wzmocni Wisłę w ramach transferu definitywnego. 23-latek może występować zarówno na skrzydle, jak i na środku ataku. W przeszłości grał dla młodzieżowych drużyn Albanii. W sezonie 2024/2025 uzbierał pięć bramek oraz trzy asysty w 25 spotkaniach.

Wisła we wtorek rozegra towarzyski mecz na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. Nikaj oczywiście w nim nie zagra, ale już w weekend będzie mógł zaprezentować się przed krakowską publicznością.

W Krakowie wciąż możliwe są także kolejne pożegnania. Konkretne zainteresowanie w Ekstraklasie wzbudza Kacper Duda.