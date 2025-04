Wirtz zmienił zdanie. Man City i Bayern tylko na to czekali

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu:

Wirtz gotowy na wielki transfer, rozpoczyna się batalia o gwiazdę

Bayer Leverkusen nie dość, że prawdopodobnie nie obroni tytułu w Bundeslidze, to na dodatek może stracić największą gwiazdę zespołu. W Niemczech pojawiły się niespodziewane informacje na temat przyszłości Floriana Wirtza. Choć początkowo wszystko wskazywało na to, że ofensywny pomocnik zmieni klub dopiero latem przyszłego roku, tak teraz zmiana pracodawcy ma mieć miejsce po sezonie.

Nowe wieści w tej sprawie przekazał magazyn Kicker, który twierdzi, że Wirtz zmienił zdanie. Reprezentant Niemiec miał wyrazić gotowość do zrobienia kolejnego kroku w karierze. Zawodnik czuje, że to odpowiedni moment na transfer i nie chce czekać do 2026 roku.

Z takiego obrotu spraw z pewnością cieszą się w Bayernie Monachium i Manchesterze City. Oba kluby to najpoważniejsi kandydaci do pozyskania piłkarza. Wirtz regularnie przewija się w kontekście przeprowadzki do jednego z topowych klubów w Europie. O ile w Anglii przedstawiciele Obywateli mówią o nim mniej, tak w Monachium co chwilę publicznymi wypowiedziami chcą dać piłkarzowi do zrozumienia, że jest ich głównym celem transferowym.

Wirtz w bieżących rozgrywkach wystąpił w 39 meczach, w których zdobył 15 goli i zaliczył 13 asyst. Kontrakt z Bayerem obowiązuje go do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia pomocnika na 140 milionów euro.