fot. Imago/Laci Perenyi Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayern Monachium nieustannie marzy o Florianie Wirtzie

Dla młodego Niemca przenosiny do Bawarii są pierwszym wyborem

Bayer Leverkusen mógłby oczekiwać za gwiazdę nawet 120 milionów euro

Bayern pragnie utalentowanego Niemca

Florian Wirtz jest obok Jamala Musiali największym talentem niemieckiej piłki. Drugi odgrywa kluczową rolę w Bayernie Monachium, a pierwszy od lat jest z nim łączony. Władze Bawarczyków niejednokrotnie wypowiadały się o 20-latku, dając do zrozumienia, że jego transfer byłby istnym marzeniem.

Wychowanek Bayeru Leverkusen jakiś czas temu wrócił do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Poważna kontuzja z pewnością nie zatrzymała jego rozwoju, co widać od początku obecnego sezonu. Niemiec jest liderem ofensywy Aptekarzy, a w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach zgromadził sześć bramek i dziesięć asyst.

Choć Bayer wierzy, że zatrzyma swoją gwiazdę w zespole, obawia się działań ze strony Bayernu Monachium. Do takowych ma bowiem dojść już w przyszłym roku. Wirtzem interesują się największe kluby w Europie, a on sam widzi swoją przyszłość na Allianz Arena. To właśnie przeprowadzka do Bawarii byłaby dla niego pierwszym wyborem.

Dla Bayernu transfer Wirtza wiązałby się z gigantycznym wydatkiem. Niemieckie media uważają, że Bayer chciałby za niego kwoty w okolicach 120 milionów euro. Monachijczycy widzą możliwość długotrwałej współpracy pomiędzy Musialą i Wirtzem.

