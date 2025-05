Wirtz może być kluczem do transferu Luisa Diaza do Barcelony

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz priorytetem Liverpoolu – transfer Diaza do Barcelony coraz bliżej

FC Barcelona znajduje się coraz bliżej spełnienia transferowych marzeń związanych z Luisem Diazem. Liverpool planuje wielką ofensywę na rynku i chce najpierw zakontraktować skrzydłowego światowej klasy. Właśnie dlatego klub z Anfield postawił wszystko na jedną kartę i złożył Bayerowi Leverkusen ogromną ofertę za Floriana Wirtza. Niemiec jest także obiektem pożądania Bayernu Monachium, jednak Liverpool jest gotowy przebić konkurencję.

Według doniesień z Niemiec, Wirtz odwiedził już Anglię, by zapoznać się z projektem sportowym Liverpoolu i wysłuchać propozycji przedstawionej przez trenera. Oferta finansowa, którą otrzymał, jest najwyższa spośród wszystkich obecnie dostępnych na rynku. Zawodnik poprosił o dziesięć dni na podjęcie ostatecznej decyzji, choć jeszcze niedawno wydawało się, że trafi do Bayernu Monachium. Teraz jednak Liverpool mocno komplikuje plany Bawarczyków, a Bayer Leverkusen woli sprzedać swoją gwiazdę do Premier League, by nie wzmacniać bezpośredniego rywala w Bundeslidze.

Liverpool jest gotów wyłożyć ponad 110 milionów euro na Wirtza, co oznacza konieczność rozstania się z kilkoma obecnymi graczami ofensywnymi. Klub już szykuje się do sprzedaży Darwina Nuneza, który jest na celowniku Atletico Madryt oraz klubów z Arabii Saudyjskiej. Najwięcej mówi się jednak o możliwym odejściu Luisa Diaza – w przypadku transferu Wirtza Kolumbijczyk straci miejsce w wyjściowej jedenastce. Co ważne, Diaz nie przedłużył jeszcze kontraktu z Liverpoolem, a negocjacje są zawieszone.

Barcelona uważnie śledzi wszystkie te ruchy i z optymizmem patrzy na swoją szansę. Klub z Katalonii jest w stałym kontakcie z otoczeniem Diaza i czeka na rozwój wydarzeń w Anglii. Liverpool, jeśli nie sfinalizuje zakupu Wirtza, może zwrócić się w kierunku innych gwiazd, takich jak Rodrygo z Realu Madryt. W Barcelonie wierzą jednak, że transfer Wirtza do Anglii otworzy drzwi do pozyskania Diaza.

Cena za Diaza również może podlegać negocjacjom. Liverpool początkowo żądał 85 milionów euro, ale jeśli Kolumbijczyk faktycznie straci miejsce w składzie, klub będzie musiał obniżyć oczekiwania finansowe. Pewne jest natomiast, że Liverpool wyznaczył ten rok na sprzedaż Diaza, co zdecydowanie zwiększa szanse Barcelony na sfinalizowanie transferu wymarzonego skrzydłowego.