William Saliba oraz Gabriel Magalhaes celami Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain podczas najbliższego zimowego lub letniego okienka transferowego planuje poważnie wzmocnić pozycję środkowego obrońcy. W związku z tym uwagę francuskiego klubu przykuli dwaj piłkarze Arsenalu – William Saliba oraz Gabriel Magalhaes – możemy przeczytać w najnowszym artykule na portalu “TBR Football”.

Co więcej, zdaniem wyżej wspomnianego serwisu wysłannicy paryskiego giganta byli obecni na ostatnich derbach północnego Londynu, podczas których z wysokości trybun obserwowali duet stoperów zespołu Kanonierów. Przypomnijmy, że Arsenal pokonał na wyjeździe Tottenham Hotspur 1:0 w meczu 4. kolejki Premier League, a na listę strzelców wpisał się właśnie Gabriel Magalhaes.

Większe zainteresowanie na rynku transferowym wzbudza jednak drugi z wymienionych. Sytuację Williama Saliby od jakiegoś czasu monitoruje bowiem również Real Madryt, który szuka na rynku nowego defensora, z uwagi na odejście Nacho Fernandeza. Dlatego PSG musi liczyć się ze sporą konkurencją, jeśli na dobre włączy się do wyścigu o podpis 23-krotnego reprezentanta Francji.

Mierzący 192 centymetry obrońca z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Gunners od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium za 30 milionów euro z macierzystego AS Saint-Etienne. Jego początki w Londynie były jednak trudne, co skutkowało wypożyczeniami do Nicei oraz Olympique’u Marsylia. William Saliba obecnie jest czołowym zawodnikiem Arsenalu.