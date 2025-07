Arsenal negocjuje transfer Gyokeresa. Sporting podał cenę

Arsenal prowadzi trudne rozmowy ze Sportingiem ws. transferu Viktora Gyokeresa. Jak podaje Fabrizio Romano aktualna oferta to 65 milionów euro. Portugalczycy oczekują nieznacznie więcej.

Viktor Gyokeres

70 milionów euro – tyle musi zapłacić Arsenal za Gyokeresa

Viktor Gyokeres niemal na pewno zmieni klub w trakcie letniego okna transferowego. Szwed zapowiedział już, że nie ma zamiaru wracać do Portugalii, aby przygotowywać się z zespołem do nowego sezonu. Relacje na linii zawodnik – klub są bardzo napięte. Wszystko za sprawą obietnicy, jaką złamał zarząd drużyny z Lizbony. Sporting obiecał napastnikowi, że obniży oczekiwania finansowe.

Ostatecznie do tego nie doszło, a Gyokeres nie ukrywał swojego rozczarowania. Obecnie trwają rozmowy ws. transferu, lecz Sporting robi co może, aby utrudnić je maksymalnie. Z nowych ustaleń Fabrizio Romano wynika, że kością niezgody jest zaledwie pięć milionów euro.

Ze Sportingiem negocjuje Arsenal. Kanonierzy od miesięcy szukają nowego napastnika, a Gyokeres wpadł im w oko. Gigant Premier League doszedł już do porozumienia z piłkarzem, lecz wciąż brakuje konsensusu w negocjacjach z portugalskim klubem.

Obecna oferta w wysokości 65 milionów euro plus bonusy została odrzucona przez Sporting. Zarząd mistrza Portugalii nie obniży swoich oczekiwań, więc czeka na ofertę rzędu 70 milionów euro. Dziennikarz dodał jednak, że negocjacje według niego zakończą się porozumieniem. Wszystko wskazuje więc na to, że latem Viktor Gyokeres finalnie dołączy do Arsenalu.

Gyokeres w ostatnim sezonie strzelił 54 gole i zaliczył 13 asyst w 52 meczach.