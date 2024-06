Marcin Cebula, który był łączony z powrotem do Korony Kielce, ostatecznie może przejść do Wieczystej Kraków. Drugoligowiec wykazuje zainteresowanie pomocnikiem - podaje Radio eM Kielce. 28-latek jest do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcin Cebula

Marcin Cebula przymierzany do Wieczystej Kraków

Raków Częstochowa już kilka miesięcy temu poinformował, że nie przedłuży wygasającej umowy z Marcinem Cebulą. Ofensywny pomocnik w związku z tym musi szukać sobie nowego klubu, do którego przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu.

Wszystko wskazywało na to, że 28-latek przejdzie do Korony Kielce, gdzie miał okazję występować przed przenosinami do ekipy Medalików. Tymczasem do walki o podpis cenionego zawodnika dołączył kolejny zespół.

Jak dowiedziało się “Radio eM Kielce”, usługami Marcina Cebuli zainteresowana jest również Wieczysta Kraków, która w przyszłym sezonie zagra w 2 Lidze. Ofensywny pomocnik może więc przeprowadzić się do drużyny prowadzonej przez Sławomira Peszkę, w której na co dzień grają m.in. Michał Pazdan, Jacek Góralski czy Rafał Pietrzak. Drużyna z województwa małopolskiego ma wielkie aspiracje, a jej celem jest następny awans.

Marcin Cebula, którego ostatnio przymierzano także do Motoru Lublin, w 39 spotkaniach minionej kampanii zdobył 1 bramkę i zaliczył 4 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 28-latka na mniej więcej 450 tysięcy euro.

Wychowanek Pogoni Staszów przywdziewał koszulkę Rakowa od sierpnia 2020 roku, gdy trafił do Częstochowy w formie wolnego transferu z wyżej wspomnianej Korony Kielce.