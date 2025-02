Wieczysta ściągnęła kolejne duże nazwisko. W przeszłości grał w Legii

Wieczysta Kraków ma nowego napastnika. Do drużyny dołączył 33-letni Rafa Lopes, który w przeszłości występował w Legii Warszawa oraz Cracovii.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta się nie zatrzymuje. Kolejna gwiazda w drużynie

Wieczysta Kraków to jeden z najciekawszych projektów w Polsce. Wicelider drugiej ligi w błyskawicznym tempie przebija się przez kolejne poziomy rozgrywkowe, a ten sezon zamierza zakończyć awansem na zaplecze Ekstraklasy. Pomagają w tym olbrzymie nakłady finansowe na drużynę – trener Sławomir Peszko ma do swojej dyspozycji takich zawodników, jak Michał Pazdan, Jacek Góralski, Rafał Pietrzak, Goku czy Tomasz Swędrowski. Podczas zimowego okienka sprowadzono kolejne duże nazwiska, przygotowując się nie tylko na rundę wiosenną, ale także na potencjalną grę w pierwszej lidze.

Właśnie dopięła kolejny hitowy transfer. Wieczysta pozyskuje napastnika z przeszłością w Legii Warszawa czy Cracovii. To 33-letni Rafa Lopes, który po przejściu testów medycznych podpisze umowę do połowy 2026 roku.

Lopes zdecydował się wrócić do Polski, przechodząc do Wieczystej Kraków w ramach transferu definitywnego. Jesienią błyszczał w barwach cypryjskiego Anorthosisu Famagusta, notując 15 bramek i 3 asysty we wszystkich rozgrywkach. Na poziomie tamtejszej ekstraklasy zdobył 12 goli, dzięki czemu liderował w klasyfikacji strzelców.

Portugalczyk w 2019 roku trafił do Cracovii, a w latach 2020-2022 reprezentował Legię Warszawa. Jego bilans w Ekstraklasie to 82 występy, 20 bramek oraz 7 asyst.