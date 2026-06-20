Galatasaray dobije targu z Manchesterem City? Celem holenderski pomocnik

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders łączony z Galatasaray Stambuł

Tijjani Reijnders może zmienić klub już podczas letniego okienka transferowego. 27-letni pomocnik nie spełnił wszystkich oczekiwań w swoim pierwszym sezonie w Manchesterze City, dlatego w mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące jego przyszłości. Choć Holender zanotował przyzwoite liczby, nie zawsze cieszył się pełnym zaufaniem sztabu szkoleniowego. Jeśli gigant Premier League zdecydują się na sprzedaż zawodnika, ofert nie powinno zabraknąć. Jego sytuację od dłuższego czasu monitorują między innymi Arsenal, Aston Villa, Atletico Madryt oraz Juventus.

Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura do grona zainteresowanych ściągnięciem Reijndersa dołączyło również Galatasaray Stambuł. Turecki potentat chce wykorzystać pojawiającą się okazję i w najbliższym czasie rozpocząć rozmowy z Manchesterem City. Sprowadzenie 33-krotnego reprezentanta Holandii z pewnością nie będzie łatwym zadaniem, jednak klub znad Bosforu wierzy w powodzenie operacji. Atutem Galatasaray mogą być bardzo atrakcyjne warunki finansowe, które w ostatnich latach przekonały już wielu uznanych piłkarzy do gry w Turcji.

Mierzący 185 centymetrów pomocnik trafił do Manchesteru City w czerwcu 2025 roku z Milanu za kwotę niespełna 55 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 8 asyst. Początek kampanii miał bardzo udany, jednak z biegiem czasu jego rola w drużynie The Citizens zaczęła maleć. Mimo solidnych statystyk często nie był pierwszym wyborem trenera. Zdaniem portalu „Transfermarkt” obecna wartość rynkowa Reijndersa wynosi około 50 milionów euro.

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