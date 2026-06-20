Liverpool gotowy zapłacić 115 milionów euro za skrzydłowego

Liverpool planuje zwiększyć ofertę za Yana Diomande po tym, jak RB Lipsk odrzucił propozycję w wysokości 100 milionów euro. Angielski klub jest gotowy wyłożyć na stół 115 milionów euro - podaje serwis DaveOCKOP.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Yan Diomande trafi na Anfield Road? Liverpool zwiększy ofertę

Liverpool nie ukrywa, że jednym z jego głównych celów transferowych podczas obecnego okienka jest Yan Diomande. Włodarze klubu z Anfield są przekonani, iż młody Iworyjczyk może stać się gwiazdą światowego formatu, dlatego rozpoczęli już starania o jego sprowadzenie. Pierwsza oferta złożona Lipskowi miała wynosić łącznie mniej więcej 100 milionów euro, jednak niemiecki klub błyskawicznie ją odrzucił, dając jasno do zrozumienia, że oczekuje znacznie większych pieniędzy.

Według informacji przekazanych przez serwis „DaveOCKOP”, Liverpool nie zamierza rezygnować z walki o podpis utalentowanego skrzydłowego. Angielski gigant przygotowuje już nową propozycję, która ma opiewać na około 115 milionów euro. Nadal nie ma jednak pewności, czy taka kwota przekona działaczy z Red Bull Areny do rozpoczęcia konkretnych negocjacji. Niemcy mają bowiem wyceniać swojego zawodnika nawet na 120-150 milionów euro. Mimo to obie strony wydają się stopniowo zbliżać do znalezienia wspólnego języka.

Jedenastokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w Lipsku od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Bundesligi z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. W zakończonym niedawno sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst, stając się jedną z najważniejszych postaci zespołu Byków. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia obecnie 19-letniego skrzydłowego na mniej więcej 100 milionów euro.

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