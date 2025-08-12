Wieczysta Kraków dogadała się z piłkarzem Lecha. Transfer o krok?

Kornel Lisman dogadał się z Wieczystą Kraków w sprawie wypożyczenia. Jednak Lech Poznań wstrzymał transfer z uwagi na kontuzję Aliego Gholizadeha - poinformował serwis Meczyki.pl.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Drużyna Wieczystej Kraków

Kornel Lisman blisko Wieczystej Kraków

Kornel Lisman był już dogadany z Wieczystą Kraków w sprawie wypożyczenia do końca sezonu. 19-letni skrzydłowy miał wzmocnić wicelidera I ligi, który od kilku tygodni szukał zawodnika na tę pozycję. Wcześniej klub prowadził rozmowy z Antonim Klimkiem z Puszczy Niepołomice, jednak ten odrzucił propozycję. Transfer Lismana wydawał się formalnością, ale sytuację zmieniła kontuzja Aliego Gholizadeha.

Irańczyk doznał urazu, którego dokładna diagnoza nie jest jeszcze znana, lecz według pierwszych prognoz może wypaść z gry na kilka tygodni. W związku z tym Lech Poznań wstrzymał zgodę na odejście młodego piłkarza. Klub chce najpierw znaleźć zastępstwo dla Gholizadeha. To na pewno może chwilę potrwać, a jednocześnie sugeruje, że przerwa w grze pomocnika będzie dłuższa, niż początkowo zakładano.

Lisman znalazł się w kadrze Kolejorza na rewanż z Crveną zvezdą w europejskich pucharach i dopiero po powrocie z Serbii miałby udać się do Krakowa. W obecnym sezonie wystąpił w dwóch meczach pierwszego zespołu, spędzając na boisku łącznie 32 minuty. Jego przyszłość wciąż zależy od ruchów transferowych Lecha w najbliższych dniach.