Widzew szykuje zmiany. Jeden z młodych graczy blisko nowego kierunku

Widzew Łódź w trakcie trwającego okna transferowego nie tylko koncentruje się na poprawie jakości w drużynie, ale też żegna graczy. Ciekawe wieści przekazał Kamil Bętkowski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Kamil Cybulski ma zamienić Widzew Łódź na Stal Mielec

Widzew Łódź, chociaż latem wydał krocie na wzmocnienia drużyny, aktualnie znajduje się w takim miejscu, że musi drżeć o ligowy byt. Jednocześnie władze klubu pracują nad poprawą składu przed drugą częścią rozgrywek. Tymczasem ciekawe informacje ujawnił Kamil Bętkowski.

Źródło przekonuje, że blisko rozstania z klubem z Łodzi jest Kamil Cybulski. Zawodnik ma kontynuować swoją karierę w Stali Mielec. 20-latek do ekipy z Betclic 1. Ligi ma trafić na zasadzie wypożyczenia.

Ekipa z Mielca w rundzie wiosennej będzie rywalizować o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. W tej kampanii jak na razie legitymuje się dorobkiem 13 punktów na koncie, zajmując 17. miejsce w tabeli. Do bezpiecznej strefy traci cztery oczka.

Stal aktualnie przygotowuje się do drugiej części rozgrywek w kraju. Nie wyjechała na żaden obóz przygotowawczy. Mielczanie mają przed sobą trzy spotkania kontrolne, w których zagrają z Chełmianką Chełm, Bruk-Betem Termaliką oraz Wisłą Kraków. Do ligowego grania wrócą z kolei w drugi weekend lutego.

W swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku Stal zmierzy się na wyjeździe z Polonią Warszawa. Mecz odbędzie się 8 lutego o godzinie 12:00. Pierwsza potyczka między zespołami w tej kampanii zakończyła się wygraną Czarnych Koszul (3:1).