Nowa twarz coraz bliżej Niecieczy. Insider ujawnił kulisy

Bruk-Bet Termalica rywalizuje w tej kampanii o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem insider Kamil Bętkowski przekazał nowe wieści w sprawie wzmocnienia Słoni.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcin Brosz

Ivan Durdov zasili Bruk-Bet Termalikę

Bruk-Bet Termalica to ekipa, która jest dziś czerwoną latarnią tabeli PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek rozgrywek aktualnie legitymuje się dorobkiem 19 punktów na koncie, mając jednak tylko oczko straty do bezpiecznego Widzewa Łódź. Po zimowej przerwie drużyna ma zamiar walczyć o ligowy byt. Tymczasem ciekawą informacją podzielił się Kamil Bętkowski z Meczyków.

Znany insider dał do zrozumienia, że bardzo blisko transferu do ekipy z Niecieczy jest Ivan Durdov. Chorwat miał się już pojawić w klubie na testach medycznych. Tym samym kwestią czasu jest moment, w którym transakcja zostanie sfinalizowana. Godne uwagi jest to, że pierwsze informacje na ten temat przekazał dziennikarz Piotr Koźmiński z Goal.pl, który ujawnił, że Bruk-Bet Termalica jest poważnie zainteresowana zawodnikiem.

Były młodzieżowy reprezentant Chorwacji to piłkarz urodzony w Splicie. 25-latek w trakcie trwającego sezonu wystąpił w 24 spotkaniach, notując w nich 10 trafień oraz dwie asysty. Zanim zawodnik dołączył do NK Olimpija, reprezentował barwy KV Oostende, CD Mirandes oraz NK Domzale.

Niecieczanie aktualnie są na zgrupowaniu w Turcji. Drużyna ma przed sobą jeszcze dwa sparingi. Z kolei do ligowego grania Bruk-Bet Termalica wróci 2 lutego. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Cracovią. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00.