Widzew ma nowego napastnika! To transfer ze znanego klubu [NASZ NEWS]

Widzew Łódź długo szukał napastnika, ale w końcu go znalazł. Z informacji goal.pl wynika, że nowy snajper został już wybrany i niedługo pojawi się w Łodzi.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Poszukiwania zakończone

Widzew zrobił w tym okienku sporo jakościowych transferów, ale brakowało wisienki na torcie, czyli napastnika. Przewinęło się sporo nazwisk, ale długo żadne z nich nie było dopięte i w ataku grał głównie Sebastian Bergier.

Teraz czas oczekiwania się kończy. Z naszych informacji wynika, że w Łodzi pojawi się nowy snajper. Jak ustaliliśmy, to Pape Meissa Ba, Senegalczyk, który do tej pory grał w niemieckim klubie Schalke 04.

Wyceniany na 1,5 mln euro

Meissa Ba ma 28 lat i mierzy 186 cm wzrostu. Portal transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro. Nie znamy kwoy transferu, ale wiadomo było, że łodzianie moga na napastnika przeznaczyć nieco ponad milion euro. Choć tak jak w poprzednich przypadkach w stosunku do podawanych cen an TM, ostateczne kwoty piłkarzy, którzy trafiali do Łodzi były sporo niższe (jak choćby w przypadku cypryjskiego obrońcy). Tak samo może być w tym przypadku.

Wcześniej chciał go Lech

Karierę Meissa-Ba zaczynał we francuskim Sacre Coeur, potem było między innymi Troyes, następnie Red Star, Grenoble i w końcu Schalke 04. W 2. Bundeslidze rozegrał 13 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty.



Dzięki temu transferowi napad łodzian został w końcu solidnie zabezpieczony, bo choć Bergier nie zawodził, to drugi zawodnik na dobrym poziomie był bardzo potrzebny. Teraz już jest, a precyzyjniej – zaraz będzie, bo po wylądowaniu zawodnik przejdzie testy medyczne i jeśli wszystko będzie dobrze, to podpisze kontrakt z łódzkim klubem.



Niedawno tym piłkarzem interesował się też Lech Poznań. To znaczy, wtedy Meissa Ba był graczem Grenoble i prowadził w klasyfikacji strzelców drugiej ligi francuskiej. Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl potwierdził wówczas, że Lech wysłał za niego ofertę, ale została odrzucona. Licznik napastnika zatrzymał się wtedy na 10 golach w 18 meczach, bo w styczniu 2025 roku trafił już do Schalke.



Wcześniej, bo w sezonie 2021/22 Meissa Ba był królem strzelców trzeciej ligi francuskiej, strzelając 21 bramek w 31 meczach dla Red Star.



