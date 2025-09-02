Legia Warszawa ma nowego napastnika. Oficjalny komunikat

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Oficjalnie: Antonio Colak piłkarzem Legii Warszawa

Legia Warszawa poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Antonio Colaka. 31-letni napastnik dołączył do stołecznego zespołu na zasadzie wolnego transferu ze Spezii Calcio. Chorwat pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał dwuletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Co ciekawe, o jego usługi mocno zabiegał również inny polski klub – Górnik Zabrze – jednak to Legii udało się ostatecznie przekonać zawodnika do gry przy Łazienkowskiej.

Potrzeba wzmocnienia linii ataku w Warszawie była szczególnie pilna po tym, jak poważnej kontuzji nabawił się Jean-Pierre Nsame. Sytuacja kadrowa zmusiła działaczy do aktywności na rynku transferowym. Trener Edward Iordanescu w ostatnich dniach okienka otrzymał aż cztery nowe wzmocnienia. Oprócz Antonio Colaka do drużyny dołączyli także Kamil Piątkowski, Kacper Urbański oraz Noah Weisshaupt. Legia liczy, że nowi piłkarze szybko wkomponują się w zespół i pomogą w walce o najwyższe cele na kilku frontach.

Antonio Colak może pochwalić się bogatą karierą. W ostatnich sezonach występował we Włoszech – najpierw w Parmie Calcio, a później w Spezii Calcio. Wcześniej grał m.in. w szkockim Rangers FC, greckim PAOK-u Saloniki, chorwackiej HNK Rijece oraz niemieckim TSG Hoffenheim. Co ciekawe, dla samego zawodnika nie będzie to debiut na polskich boiskach – w sezonie 2014/2015 rosły snajper przebywał bowiem na wypożyczeniu w Lechii Gdańsk. Trzykrotny reprezentant Chorwacji ma wnieść do Legii Warszawa doświadczenie oraz skuteczność, czego bez wątpienia potrzebuje zespół z Łazienkowskiej.