Widzew się zbroi. Dwa transfery w drodze

Widzew Łódź pragnie być tego lata królem polowania na polskim podwórku. Sfinalizowano już sześć transfery, a to jeszcze nie koniec. Do tej pory do zespołu dołączyli między innymi Sebastian Bergier, Maciej Kikolski, Mariusz Fornalczyk czy Angel Baena. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekonuje, że w drodze jest dwóch kolejnych piłkarzy, którzy zdecydowali się na przenosiny do Łodzi.

Widzew miał wygrać rywalizację o Lindona Selahiego, który w przeszłości grał już pod wodzą trenera Zeljko Sopicia. Jest on dostępny w ramach wolnego transferu, gdyż wygasa jego umowa z HNK Rijeką. Zabiegał o niego Hajduk Split, ale to Widzew okazał się konkretniejszy, oferując większe pieniądze. Selahi w przyszłym tygodniu ma zjawić się na testach medycznych, a jeśli przejdzie je pomyślnie – podpisze trzyletnią umowę.

🚨Wszystko wskazuje na to, że Widzew Łódź wygrał walkę o Lindona Selahiego!



26-latek ma być na testach medycznych w przyszłym tygodniu, ale… Widzew nie chce zapeszać, bo zawodnik już miał być w Polsce w minioną środę.



Środkowy pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie (Lech,… pic.twitter.com/IE6ZLBCAKP — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 27, 2025

Widzew ma sprowadzić także lewego obrońcę z Kosowa. Jednokrotny reprezentant kraju również zwiąże się trzyletnią umową. 20-letni Dion Gallapeni w ten weekend przejdzie testy medyczne. W sezonie 2024/2025 uzbierał dla FC Prishtiny pięć bramek oraz osiem asyst w 37 występach.

🚨Widzew finalizuje kolejny transfer. Do poniedziałku powinien być zamknięty transfer Diona Gallapeniego (FC Prishtina).



Lewy obrońca ma przejść testy medyczne w najbliższy weekend. Podpisze trzyletni kontrakt. pic.twitter.com/ufNg20qVNX — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 27, 2025

Nie ulega wątpliwościom, że Widzew jest coraz bliżej domknięcia kadry na przyszły sezon. Celem pozostaje wzmocnienie defensywy oraz ściągnięcie jakościowego napastnika. Na szczycie listy życzeń znajduje się Mariusz Stępiński.