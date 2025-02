Widzew Łódź znalazł nowego napastnika. Transfer o krok od finalizacji

Widzew Łódź sprowadzi zimą Abdallaha Gninga z FK Teplice. Czeski klub potwierdził w komunikacie, że napastnik uda się do Polski na testy medyczne.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Abdallah Gning zostanie zawodnikiem Widzewa

Widzew Łódź pozyska Abdallaha Gninga, który przez ponad dwa lata reprezentował barwy FK Teplice. Senegalski napastnik w tym sezonie zdobył pięć bramek w 17 spotkaniach w najwyższej klasie rozgrywkowej w Czechach. Wiele wskazuje na to, że 26-latek jest bliski przeprowadzki do drużyny prowadzonej przez Daniela Myśliwca.

FK Teplice wydały oficjalny komunikat przed ligowym starciem z Viktorią Pilzno, w którym wyjaśniły powody nieobecności swojego zawodnika w kadrze meczowej. Okazuje się, że Gning przejdzie testy medyczne w Polsce przed transferem do Widzewa. Władze czeskiego zespołu chciały przedłużyć wygasający z końcem czerwca tego roku kontrakt, ale zawodnik odrzucił propozycję. Gning to środkowy napastnik i ma zastąpić Imada Rondicia, który odszedł do FC Koln.

Przypomnijmy, że Widzew w trakcie zimowego okna transferowego dokonał jednego wzmocnienia. Szeregi drużyny zasilił Polydefkis Volanakis, który występował w Zemplinie Michalovce. Z kolei Rafał Gikiewicz przedłużył kontrakt do końca sezonu 2025/2026.

Łodzianie obecnie zajmują 11. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. W tym roku Widzew przegrał z Lechem Poznań (1:4) i Śląskiem Wrocław (0:3) oraz zremisował z Cracovią (1:1).