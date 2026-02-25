Widzew Łódź pożegnał zawodnika. Krótka przygoda obrońcy w Ekstraklasie

Widzew Łódź rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z Polydefkisem Volanakisem. Grecki stoper spędził w Ekstraklasie nieco ponad rok.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Polydefkis Volanakis opuścił szeregi Widzewa

Widzew Łódź w obu ostatnich okienkach transferowych był niezwykle aktywny. Łącznie na nowych zawodników wydał około 23 miliony euro. Najnowszym nabytkiem jest Steve Kapuadi, sprowadzony z Legii Warszawa. 27-letni defensor podpisał umowę obowiązującą do czerwca 2030 roku.

Najdroższym wzmocnieniem okazał się jednak Osman Bukari, za którego klub z Serca Łodzi zapłacił aż 5,5 miliona euro, co czyni go najdroższym zawodnikiem w historii Ekstraklasy. Wyniki drużyny nie idą w parze z wydawaną gotówką. Pod wodzą Igora Jovicevicia Widzew zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, choć w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach zdobył cztery punkty.

W czwartek klub poinformował, że kontrakt z Polydefkisem Volanakisem został rozwiązany za porozumieniem stron. Grecki obrońca dołączył do czterokrotnych mistrzów Polski w styczniu 2025 roku z MFK Zemplin Michalovce. 22-latek w bieżącym sezonie ani razu nie pojawił się na boisku w pierwszym zespole. Zagrał z kolei w dwóch meczach potyczkach w rezerwach Widzewa. Volanakis miał ważny kontrakt do czerwca 2027 roku.

Polydefkis Volanakis odchodzi z Widzewa Łódź.



Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! ✊🏻



Szczegóły: https://t.co/0UXVNpDQOy pic.twitter.com/FDXZ9CDLTT — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) February 25, 2026

Kolejne wyzwanie Widzewa już w sobotę, 28 lutego o godzinie 14:45. Łodzianie zmierzą się z Pogonią Szczecin w ramach 23. kolejki. Portowcy wygrali dwa ostatnie mecze z rzędu i wskoczyli na 10. miejsce w ligowej tabeli.