Widzew Łódź pozbył się pomocnika. Niechciany zawodnik wypożyczony

Widzew Łódź poinformował, że Tonio Teklić został wypożyczony do NK Osijek. Chorwacki klub zagwarantował sobie opcję wykupu pomocnika po zakończeniu sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Tonio Teklić wypożyczony do NK Osijek

Widzew Łódź zajmuje odległe 15. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z dużą determinacją przygotowuje się do rundy wiosennej, która ma być momentem przełomowym w walce o wyższe lokaty. Zimą w klubie doszło już do pierwszych ruchów kadrowych, które mają zwiększyć jakość i rywalizację w zespole.

Do drużyny Igor Jovicevicia dołączyli Osman Bukari z Austin FC, Christopher Cheng z norweskiego Sandefjord Fotball oraz Lukas Lerager z FC Kopenhaga. Jednocześnie przy Piłsudskiego trwają także porządki kadrowe. Jednym z zawodników, który opuszcza zespół, jest Tonio Teklić.

26-letni pomocnik trafił do Widzewa latem z tureckiego Trabzonsporu na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Jego przygoda w Łodzi nie potoczyła się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W pierwszym zespole rozegrał zaledwie dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku łącznie 240 minut.

Widzew poinformował, że Teklić został wypożyczony do NK Osijek. Chorwacki klub, który obecnie zajmuje 10. miejsce w tamtejszej ekstraklasie, będzie miał możliwość wykupu zawodnika po zakończeniu sezonu.

Łodzianie już 8 stycznia wyjadą na zimowe zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie będą przygotowywać się do drugiej części sezonu. Pierwszy oficjalny mecz w 2026 roku Widzew rozegra u siebie z Jagiellonią Białystok w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy.