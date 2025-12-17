Widzew Łódź ogłosił pierwszy zimowy transfer. Drużynę wzmocnił 32-letni Lukas Lerager, który podpisał umowę do połowy 2028 roku. Do tej pory występował w FC Kopenhadze.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Widzew rusza z transferową ofensywą. Jest pierwsze wzmocnienie

Widzew Łódź latem przebudował kadrę, ale nie przyniosło to efektów w postaci dobrych wyników. Na półmetku sezonu drużyna zajmuje dopiero 15. miejsce i znacznie bliżej jej do walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Z tego względu władze zapowiedziały kolejne duże transfery, a pierwszy z nich został ogłoszony w środkowy wieczór.

Zgodnie z medialnymi informacjami, do Widzewa dołączył Lukas Lerager. 32-letni pomocnik z miejsca stanie się jednym z najciekawszych piłkarzy w całej lidze. Od 2021 roku był związany z FC Kopenhagą – najpierw został wypożyczony z Genoi, a następnie wykupiony za dwa miliony euro.

10-krotny reprezentant Danii zagwarantuje łódzkiej drużynie ogrom doświadczenia w grze na bardzo wysokim poziomie. Tylko w tym sezonie zaliczył pięć występów w Lidze Mistrzów – mierzył się z takimi ekipami, jak Tottenham, Borussia Dortmund czy Bayer Leverkusen. Jego umowa z Widzewem obowiązuje do 2028 roku i zawiera opcję przedłużenia.

– Bardzo cieszymy się z faktu, że do drużyny dołącza piłkarz o takiej renomie. Lukas Lerager przez ostatnie lata był bardzo ważnym zawodnikiem zespołu regularnie sięgającego po Mistrzostwo Danii, w przeszłości z powodzeniem występował w Ligue 1 czy Serie A, a jeszcze w rundzie jesiennej wychodził w podstawowym składzie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wierzymy w to, że Lukas da Widzewowi zarówno olbrzymią dawkę umiejętności, jak i niezbędnego doświadczenia – przyznał działacz Widzewa Dariusz Adamczuk.