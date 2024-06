Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Jakub Łukowski nowym piłkarzem Widzewa Łódź

Widzew Łódź w poprzednim sezonie zakończył rozgrywki w Ekstraklasie na 9. miejscu. Przed startem nowej kampanii władze klubu postanowiły wzmocnić zespół. Czerwono-biało-czerwoni we wtorek przedstawili pierwszy letni transfer. Szeregi łódzkiego klubu zasilił Jakub Łukowski, którego kontrakt z Koroną Kielce dobiegł końca. W poprzednim klubie zawodnik spędził trzy i pół roku.

28-letni skrzydłowy ostatni sezon stracił ze względu na kontuzję. Na boisku pojawił się w zaledwie dziewięciu meczach, w których przebywał na murawie przez 340 minut. Natomiast z bardzo dobrej strony pokazał się w kampanii 2022/2023. Był wtedy jednym z czołowych strzelców Ekstraklasy z dorobkiem 12 bramek. Wybór Widzewa jako następnego przystanku w karierze tłumaczył faktem, że spodobał mu się plan klubu na rozwój oraz determinacja, aby został ich piłkarzem.

Transfer numer 1 stał się faktem – Jakub Łukowski piłkarzem Widzewa 🇦🇹



Kuba, witamy w Łodzi! 🛶 pic.twitter.com/TN7GoM7Ud4 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) June 4, 2024

– Wybrałem Widzew, ponieważ przedstawiono mi konkretny plan na rozwój mój i całej drużyny, który zakłada nawiązanie do najlepszych lat z przeszłości klubu. Widzew to wielki klub, ma piękną historię i to miało duże znaczenie, ale podobała mi się również determinacja władz, aby mnie ściągnąć – powiedział Jakub Łukowski cytowany przez oficjalną stronę Widzewa Łódź.

Jakub Łukowski z Widzewem związał się umową ważną do czerwca 2026 roku. W kontrakcie widnieje opcja, która może przedłużyć umowę o kolejne 12 miesięcy.