Widzew Łódź ogłosił piąty transfer! Tym razem milion euro

Widzew Łódź ogłosił kolejny zimowy transfer. Tym razem postawił na wzmocnienie prawej strony defensywy. Do drużyny dołączył Carlos Isaac, który podpisał umowę do połowy 2028 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Nowy obrońca w Widzewie. Kolejny transfer dopięty

Widzew Łódź kontynuuje transferową ofensywę. Tej zimy ustalił już nowy rekordowy zakup w Ekstraklasie, wydając na Osmana Bukariego aż pięć milionów euro. Oprócz tego, łodzianie zachwycili chociażby sprowadzeniem Bartłomieja Drągowskiego, obecnego reprezentanta Polski.

We wtorek sfinalizowano piąty zimowy transfer. Widzew tym razem postawił na wzmocnienie prawej strony defensywy. Do zespołu trafił Carlos Isaac, hiszpański defensor, który związał się z klubem dwuletnim kontraktem. Znalazła się w nim również opcja przedłużenia współpracy o kolejne dwanaście miesięcy.

Isaac zasila Widzew w ramach transferu definitywnego. Udało się go wyciągnąć z Cordoby przez aktywowanie klauzuli wykupu, która wynosiła milion euro.

– Trener Igor podkreśla, że chce mieć dużą rywalizację na każdej pozycji i do tego dążymy. Na dział skautingu zna Isaaca bardzo dobrze i mamy przekonanie, że będzie wartością dodaną dla zespołu. Cordoba nie chciała go wypuścić, dlatego aktywowaliśmy klauzulę wykupu i już w tym tygodniu zawodnik zaczyna pracę z Widzewem – przekazał Dariusz Adamczuk.