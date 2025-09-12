Widzew Łódź tego lata może jeszcze stracić swoją gwiazdą. Juljan Shehu jest bowiem bliski przeprowadzki do Turcji. Konyaspor złożył właśnie oficjalną ofertę za pomocnika - przekazuje Daniel Sobis.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Julian Shehu opuści Widzew? Konyaspor złożył ofertę

Widzew Łódź nie notuje dobrego wejścia w sezon. Słabe wyniki sprawiły, że z klubem pożegnał się Żeljko Sopić. Obecnie opiekunem drużyny jest Patryk Czubak. Czerwona Armia już w niedzielę będzie miała okazję poprawić swoją sytuację w tabeli. Tego dnia zmierzy się bowiem na wyjeździe z Arką Gdynia.

Tymczasem docierają do nas zaskakujące informacje transferowe z obozu Widzewa Łódź. Daniel Sobis, komentator „Eleven Sports”, zdradził, że zespół może opuścić kluczowy zawodnik. A mowa o Juljanie Shehu. Jak się okazuje, Czerwona Armia otrzymała oficjalną ofertę za środkowego pomocnika od Konyasporu. Propozycja Turków milion euro plus dodatkowe 20% od przyszłej sprzedaży 27-latka.

Łodzianie nie zaakceptowali propozycji i chcą przedłużyć kontrakt z Albańczykiem, którego umowa obowiązuje tylko do czerwca przyszłego roku. Widzew zdaje sobie sprawę, że zastąpienie Juljana Shehu byłoby niezwykle trudne. Jednocześnie istnieje ryzyko, że po sezonie pomocnik odejdzie jako wolny agent. W Turcji dobiega właśnie końca okienko transferowe, a Konyaspor wciąż może poprawić ofertę.

Juljan Shehu w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań w koszulce Widzewa Łódź. Albańczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.