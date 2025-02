Widzew Łódź finalizuje transfer. Pozostały testy medyczne

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Peter Therkildsen trafi do Widzewa

Widzew Łódź rozpoczął bieżący rok od dwóch dwóch porażek oraz remisu w PKO BP Ekstraklasie. Trener Daniel Myśliwiec ma pozostać na stanowisku do końca sezonu. Wszystko wskazuje na to, że do drużyny przed zamknięciem zimowego okna transferowego trafi jeszcze prawy obrońca.

Peter Therkildsen zostanie wypożyczony z opcją wykupu z Djurgarden, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według dziennikarza, Duńczyk przyleci do Polski na dniach i przejdzie testy medyczne. Defensor jest związany ze szwedzkim klubem od lutego 2024 roku. Wcześniej grał m.in. dla FK Haugesund czy też AC Horsens.

Prawy obrońca dla Djurgarden rozegrał łącznie 23 mecze we wszystkich rozgrywkach. Obecnie jest związany z klubem do 30 czerwca 2027 roku. Myśliwiec mocno liczy, że zawodnik od razu wkomponuje się w zespół i wypełni lukę na prawej stronie boiska. Przypomnijmy, że Widzew jest o krok od finalizacji transferu napastnika. Drużynę ma wzmocnić Abdallah Gning, który opuści FK Teplice.